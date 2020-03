Casi positivi di coronavirus: 106 in provincia di Verona, 43 i ricoverati

Superata quota 100 contagiati da coronavirus in provincia di Verona. L'ultimo bollettino fornito oggi, 10 marzo, dalla Regione Veneto è aggiornato alle ore 17 e mostra il numero 106 nella casella dei casi positivi al virus nel territorio scaligero. Rispetto al dato fornito questa mattina, l'aumento è stato di 10 casi.

Non tutti e 106 contagiati hanno bisogno di cure ospedaliere. Anzi più della metà sono semplicemente in isolamento domestico. I casi più lievi gestiti nelle strutture sanitarie della provincia sono 35: 20 di loro si trovano nell'ospedale di Borgo Roma e Verona, 7 in quello di Negrar, 5 in quello di Legnago e 3 in quello di Villafranca. Nelle terapie intensive veronesi, invece, ci sono 8 pazienti: 2 a Borgo Roma, 2 a Borgo Trento, 3 a Legnago e 1 a Negrar.

Dagli ospedali veronesi sono stati dimessi, dall'inizio dell'emergenze, tre pazienti, tutti dalla struttura di Borgo Roma. E sempre a Borgo Roma si sono registrati gli unici due decessi di pazienti positivi al coronavirus, due ultraottantenni con patologie pregresse.

In Veneto, i casi positivi di coronavirus sono 913, con 302 ricoverati di cui 69 in terapia intensiva. I dimessi dagli ospedali veneti sono 53 e i deceduti sono 26.