Casi positivi di coronavirus nel Veronese: in tre comuni sono più di 100

Zero casi positivi di coronavirus tra i domiciliati a Palù e ad Erbezzo; più di cento casi a Mezzane di Sotto, San Bonifacio e a Verona. Complessivamente cala il numero dei cittadini della provincia di Verona contagiati dal virus, ma in rare comunità i casi sono cresciuti, seppur di poco, nel giro di un giorno. Questo è quanto si può dedurre dalla lettura dei dati, aggiornati alle ore 8 di ieri, 4 maggio, estratti dalla mole di numeri conservati dalla Azienda Zero della Regione Veneto. Si tratta della suddivisione fatta per comune di domicilio dei casi positivi al coronavirus in provincia di Verona.

Nella tabella ci sono quattro colonne: la prima è la lista dei comuni veronesi in ordine alfabetico; la seconda riporta i casi positivi alle 8 del 3 maggio; la terza quelli positivi alle 8 del 4 maggio; la quarta la differenza tra i due giorni.

