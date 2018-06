Fermati a Verona Sud con mezzo chilo di eroina, vengono portati in carcere

Due uomini sono finiti in manette nella serata di domenica per mano dei carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona: un italiano classe 1972 e un tunisino classe 1984, sono stati ritenuti dai militari responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli uomini della stazione di Vigasio stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio, quando sono intervenuti presso il casello autostradale di Verona sud per eseguire una verifica all'auto su cui viaggiavano i due, che alla vista delle divise si sarebbero innervositi. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, i carabinieri poi hanno dato vita ad un'ispezione più approfondita del veicolo, che avrebbe portato alla scoperta di mezzo chilo di eroina. Le attività sarebbero proseguite anche con l'ausilio della aliquota operativa della Compagnia di Villafranca e i due sono stato accompagnati in caserma per gli atti di rito: una volta dicharati in arresto, sono stati portati nel carcere di Montorio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.