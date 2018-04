Verona Est: lo svincolo dell'A4 chiude una notte per i lavori di asfaltatura

Scattano i lavori di pavimentazione al casello autostradale di Verona Est, che sarà quindi costretto a chiudere.

In entrata lo svincolo resterà chiuso in direzione di Venezia dalle 21 del 13 aprile alle 6 del 14, mentre in uscita resterà chiuso dalla mezzanotte alle 5 sempre del 14 aprile per chi proveniene dal capoluogo lagunare.

Verona Sud e San Bonifacio sono i due caselli alternativi più vicini, mentre chi volesse maggiori informazioni può rivolgersi al Numero Verde 800 012 812.