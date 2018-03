Casaleone: la morte sul lavoro del 73enne Aldo Berti, caduto da una scala

Viene ricordato come un grande lavoratore, Aldo Berti, l'imprenditore di 73 anni morto ieri, 17 marzo, in un incidente avvenuto nella ditta del figlio con cui collaborava, la Agrivalli di via Ravagnana, a Casaleone.

A trovare il corpo senza vita dell'uomo sono stati alcuni dipendenti della ditta, come scritto da TgVerona. L'uomo era salito su una scala per dare un'occhiata ad un macchinario usato per essiccare la soia. Berti, infatti, si era costruito una carriera nel mondo della lavorazione e del commercio dei cereali. E le sue orme erano state seguite anche dai figli.

Aldo Berti è caduto dalla scala per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Potrebbe essere stata una distrazione, oppure un malore che in quel momento si trovava solo. I militari però non escludono anche l'ipotesi di una scossa elettrica, trasmessa dal macchinario all'uomo. Cadendo, l'uomo ha battuto la testa e quando il suo corpo è stato ritrovato probabilmente il 73enne era già morto.

I soccorsi sono stati comunque chiamati. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Mentre ai tecnici dello Spisal e ai carabinieri di Sanguinetto spetta ora il compito di ricostruire quanto avvenuto per far luce su un altro triste caso di morte sul lavoro.