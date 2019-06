Blitz dei carabinieri in una casa occupata: quattro persone denunciate

È scattato venerdì mattina il blitz dei carabinieri di Minerbe, coadiuvati dal nucleo cinofili di Torreglia, in un'abitazione situata in via Roma a Bevilacqua, occupata abusivamente da 4 cittadini marocchini, di cui 3 irregolari.

Dopo l'irruzione, i magrebini sono stati accompagnati nella caserma cella compagnia di Legnago per le previste operazioni di identificazione e denunciati a piede libero per invasione di terreni ed edifici, furto di energia elettrica ed acqua potabile e danneggiamento. Nei confronti dei 3 irregolari sono state avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale.