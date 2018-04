Casa di Giulietta, Bertucco: "Quali sono i progetti del Comune per il sito?"

È Michele Bertucco, consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune, a chiedere alla maggioranza insediatasi a Palazzo Barbieri dopo le ultime elezioni, quali siano le idee per la Casa di Giulietta, presa d'assalto dai turisti anche durante le ultime festività pasquali.

Pazienza fossero proposte efficaci: nel momento in cui i rappresentanti del Teatro Nuovo annunciano che, in ogni caso, proseguiranno diritti per la loro strada di un secondo ingresso, qualche dubbio sulla qualità della “regia” dell’assessore Briani sorge spontaneo.

La cosa peggiore è che il proprietario del sito, il Comune, continua a fare la parte del gregario come in una banalissima controversia di confini. Qual è il progetto dell’amministrazione per la Casa di Giulietta? Come dovrebbe funzionare per valorizzare il sistema museale cittadino? Da parte del Comune, nebbia fitta.