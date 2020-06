Cronistoria di un crollo, il Pd sulla casa colonica al Saval: «Situazione indecente»

«Quarto crollo nel giro di due anni alla Casa colonica del Saval: venerdì 26 giugno è caduta la parte residua di tetto rimasta pericolante dopo il crollo verificatosi ad inizio mese durante un temporale. Una situazione indecente e vergognosa questa, frutto dell’incuria dell’amministrazione che dopo i tanti bei proclami iniziali non ha fatto assolutamente niente per restituire questo bene storico al quartiere». La denuncia dai toni recisi giunge da parte del capogruppo in Consiglio comunale per il Partito democratico Federico Benini e da Riccardo Olivieri, segretario del Terzo Circolo Pd a Verona.

«Attendiamo un segnale di attenzione da parte dell’amministrazione comunale, - proseguono nella loro nota Federico Benini e Riccardo Olivieri - che potrebbe venire in occasione di una prossima variazione di bilancio: l’anno scorso in questo periodo stavamo votato la spesa di 350 mila euro, ritenuta urgentissima, per la sostituzione dei seggiolini dello stadio. Chiediamo che quest’anno si metta in variazione almeno metà di quella cifra per l’intervento, palesemente altrettanto urgente se non di più, di messa in sicurezza della casa colonica».