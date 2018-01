Carnevale di Verona, disaccordi sulla sfilata. Maschere storiche a rischio

A due settimane di distanza dal Venerdì Gnocolar del 9 febbraio non è stato ancora deciso l'ordine della sfilata dei carri, argomento che rischia di creare una frattura insanabile tra i sei comitati storici della città e il Bacanal del Gnoco, come scritto da Ilaria Noro su L'Arena. Il rischio è che proprio i comitati più antichi e rappresentativi del carnevale veronese disertino proprio il momento più importante della festa. E quindi si potrebbe avere una sfilata dei carri senza alcune maschere importanti come il Duca della Pignatta o El principe Reboano.

Che si tratta di una questione seria e non di uno scherzo di carnevale, lo si capisce leggendo le parole dei vari rappresentanti dei comitati che sperano che lo schieramento dei carri, ancora non definito, sia deciso in maniera condivisa e trasparente e dunque che non sia una scelta calata dall'alto. Altrimenti? Altrimenti alcuni comitati potrebbero decidere di non prendere parte alla sfilata.

Ma se da una parte la linea dura dei comitati sembra preoccupante, dall'altra rassicura il fatto che nessuno vuole arrivare al boicottaggio del Venerdì Gnocolar, ma tutti stanno cercando di mettersi d'accordo per il bene del Carnevale. Il motivo del disaccordo è il possibile sorteggio con cui verrebbero assegnate le posizioni durante la sfilata. Sorteggio che modificherebbe l'ordine tradizionale delle maschere. Anche se, in realtà, non tutti sarebbero poi contrari al sorteggio, l'importante è che sia un sorteggio trasparente e che non costringa i comitati a rinunciare alle proprie tradizioni per una posizione poco consona all'interno della sfilata.