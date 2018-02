Aveva accoltellato la sorella durante una lite. Giovane portato in carcere

È stato accompagnato ieri, 16 febbraio, nel carcere di Montorio L.H., cittadino marocchino classe '95 accusato del tentato omicidio della sorella avvenuto a Castagnaro lo scorso 28 gennaio. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Verona, concorde con i risultati delle indagini compiute da carabinieri. A portare L.H. in carcere sono stati i militari del nucleo operativo e radiomobile di Legnago.

L.H., inizialmente era stato solo denunciato a piede libero, dopo la cattura da parte dei carabinieri. I militari erano stati contattati dai sanitari dell'ospedale di Legnago dove la madre del ragazzo aveva portato la figlia ferita. La lite tra fratello e sorella era avvenuta nella casa dove il giovane viveva da solo, mentre il resto della famiglia aveva quasi del tutto traslocato altrove. Madre e figlia erano andate nella vecchia abitazione di via Santa Liberata a Castagnaro proprio per completare il trasloco e l'avevano trovata completamente in disordine e con il ragazzo ancora a letto. Le due hanno svegliato il giovane, dicendogli di mettere in ordine e di lavare le stoviglie sporche accumulate nel lavandino. Il 22enne ha cominciato a lavare i piatti, ma probabilmente non ha più sopportato i continui rimproveri della sorella. Per questo, con un coltello in mano ha ferito la ragazza al fianco, per fortuna senza lesionare gli organi interni.