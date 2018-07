Doveva andare in carcere, viene trovato a dormire ai Bastioni di Verona

È stato certamente un risveglio poco piacevole, quello di un marocchino classe '88, disoccupato, che si è visto i carabinieri accanto al giaciglio di fortuna che aveva costruito per sé e per la fidanzata sui Bastioni, in circonvallazione Oriani. Per coprirsi, aveva una serie di coperte, tutte nascoste in dei sacchi neri tra gli alberi.

Su di lui pendeva un'esecuzione per la carcerazione. I militari dell'Arma lo hanno trovato, dopo giorni di ricerche, e condotto al carcere di Montorio.