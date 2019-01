Furto aggravato, evasione e spaccio tre arresti nel weekend a Verona

Nel fine settimana, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e quelli della stazione di Verona hanno intensificato i controlli nel centro del capoluogo, con particolare attenzione alla zona dei Bastioni e di viale del Lavoro.

I militari, con servizi di osservazione, controllo e pedinamento in circonvallazione Oriani, non hanno perso d'occhio quella che sembra essere una delle zone preferite dagli spacciatori. Ed hanno arrestato un gambiano classe '88, pregiudicato e senza fissa dimora, poiché sorpreso a cedere alcuni grammi di marijuana ad un uomo, poi segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L'arrestato, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altri 3,9 grammi di marijuana e 500 euro in contanti.

Nel frattempo, i militari della stazione di Verona hanno operato due arresti.

Il primo, in esecuzione di ordinanza di aggravamento di misura cautelare, poiché un ventenne veronese aveva ripetutamente violato gli arresti domiciliari. A seguito delle reiterate evasioni, il giovane è stato condotto nel carcere di Montorio.

Il secondo arresto riguarda un cittadino originario di Villafranca di Verona, ma domiciliato nella comunità "Il Samaritano" di via dell'Artigianato. L'uomo si è reso responsabile di un furto aggravato al supermercato Esselunga di viale del Lavoro. È stato sorpreso mentre portava via dall'esercizio commerciale merce di vario genere, per un totale di oltre 200 euro.