Non possono ritirare la pensione, i carabinieri gliela consegnano a casa. Prima volta in città

Nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, i militari della stazione di Verona San Massino spiegano che, per la prima volta in città e come da accordo stipulato tra l'Arma dei carabinieri e Poste Italiane, è stata effettuata la consegna a domicilio della pensione. A ricevere la speciale consegna è stata una coppia di anziani residente in città nel quartiere di Santa Lucia.

Marito e moglie di 81 e 79 anni, per via del lockdown e delle non perfette condizioni di salute, si erano inizialmente trovati impossibilitati ad andare a riscuotere la pensione direttamente all'ufficio postale. Per questo motivo la coppia ha deciso di rivolgersi ai militari e chiedere così l'aiuto dell'Arma dei carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta presi accordi con l'ufficio postale di riferimento e compilata la documentazione necessaria, il denaro è stato consegnato direttamente dal comandante della stazione che, inoltre, ha colto l'occasione per scambiare due chiacchiere e portare un po' di compagnia (sempre nel massimo rispetto delle misure di sicurezza sanitaria) all'anziana coppia.