Carabinieri, il Maggiore Milardi lascia la Compagnia di Peschiera

Cinque anni dopo il suo arrivo, dal prossimo 20 settembre il Maggiore Francesco Milardi lascerà l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda.

In vista della prossima promozione al grado di Tenente Colonnello, è giunto il suo trasferimento al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, dove potrà mettere a frutto l’esperienza acquisita nella zona a più alta densità turistica della provincia veronese. L’Ufficiale, 52enne e coniugato, ha salutato le autorità locali esprimendo unanimemente il riconoscimento per l’esemplare rapporto di collaborazione e vicinanza dimostrato dalla cittadinanza verso l’Arma dei Carabinieri, segno della partecipazione e del contributo attivo di ognuno al mantenimento dell’elevato livello di ordine e sicurezza pubblica che contraddistingue il territorio, che per la Compagnia di Peschiera del Garda oltre all’omonimo comprende anche i comuni di Lazise, Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Bardolino, Garda, Pastrengo, Bussolengo e Pescantina.