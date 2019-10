Non si ferma all'alt a Legnago, inseguito fin quasi ad Angiari e arrestato

Un normale controllo stradale da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago. Sono le 13 di martedì 15 ottobre. Il brigadiere vede una Golf che lo insospettisce e con la paletta gli impone l'alt. Nella vettura ci sono due uomini, il guidatore ed il passeggero, che invece di fermarsi accelerano. Il brigadiere fa in tempo a scansarsi e ad evitare l'urto con l'auto in fuga. Ed è così che è cominciato l'inseguimento che l'altro giorno ha messo a repentaglio la sicurezza dei militari e dei cittadini legnaghesi, compresi gli studenti in uscita dalle scuole.

L'inseguimento è partito da via Diaz, a Legnago, ed è terminato in via Lungo Bussè, vicino ad Angiari. Circa un quarto d'ora di manovre azzardate, sorpassi pericolosi, sensi vietati imboccati a gran velocità. I fuggitivi, però, non sono riusciti a seminare i carabinieri ed hanno terminato la loro corsa contro la rotatoria che incrocia via Lungo Bussè, via Paina e via del Pontiere. Il passeggero è riuscito a dileguarsi a piedi, mentre il guidatore ha cercato di scampare all'arresto buttandosi nel canale Bussè che costeggia la strada. Anche i militari hanno proseguito l'inseguimento a piedi, riuscendo infine a bloccare ed arrestere il fuggitivo.

Le iniziali del nome dell'arrestato sono F.M., è un cittadino marocchino di 34 anni, residente a Terrazzo. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari, perché arrestato in una precedente operazione antidroga che portò al sequestro di oltre trenta chili di stupefacenti, tra hashish e cocaina. Il 34enne poteva uscire di casa solo per recarsi al lavoro, a Verona. Ma martedì scorso non era al lavoro e per questo oltre all'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dovrà rispondere anche di evasione.

Giudicato per direttissima ieri, l'uomo è stato rimesso ai domiciliari. A processo ci andrà il mese prossimo.