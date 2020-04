Trovato in possesso di stupefacenti a Legnago, fa scoprire anche il fratello

Ieri, 2 aprile, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago hanno accusato due fratelli di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo è stato trovato in possesso di sostanze illecite all'interno di un'auto parcheggiata nel centro di Legnago; auto in cui era presente anche un minore. I militari hanno così proceduto ad una perquisizione nella casa del ragazzo controllato e nella sua camera da letto sono stati trovati 26 grammi di hashish. Ma, nella stessa perquisizione, sono stati trovati altri 380 grammi di hashish nella camera del fratello convivente. Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati anche i soldi ritenuti provento dell'attività illecita e un bilancino usato per la suddivisione delle dosi. Per questo anche il fratello del giovane è stato arrestato e poi sottoposto agli arresti domiciliari.

