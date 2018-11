Due carabinieri fuori servizio riconoscono un ricercato al bar e lo fermano

Su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un furto commesso nel giugno scorso presso un hotel di Dossobuono, così, anche se in quel momento i due militari erano liberi dal servizio, hanno deciso di fermarlo e di attendere la pattuglia di supporto. È stato così arrestato dai carabinieri della compagnia di Villafranca O. M., italiano classe 1992, originario del padovano e senza fissa dimora.

I due carabinieri lo hanno riconosciuto in un bar di Valeggio sul Mincio nella serata di giovedì 23 novembre e hanno deciso di intervenire dopo essersi qualificati. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine e, una volta conclusi gli accertamenti di rito, è stato portato nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.