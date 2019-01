Aveva aggredito la ex, scovato in casa con 26 grammi di cocaina: due arresti

Nelle giornata di ieri, giovedì 24 gennaio, i carabinieri di Verona della Sezione Radiomobile, coadiuvati dai colleghi della Stazione di San Michele Extra, hanno arrestato due cittadini marocchini. Gli arrestati, già gravati da precedenti, hanno rispettivamente 31 e 33 anni ed entrambi risultano residenti in città.

Il primo aveva in precedenza raggiunto l’abitazione della sua ex compagna, dove, secondo quanto riferito dai militari, avrebbe aggredito la donna che in tale circostanza era rimasta ferita, riportando lesioni guaribili in dieci giorni. Quando i militari si sono dunque presentati presso l’abitazione del cittadino straniero, lui e l'altro connazionale sono stati inoltre scoperti mentre cercavano di disfarsi di 26 grammi di cocaina.

Durante la conseguente perquisizione eseguita dai militari, sono stati trovati e poi sequestrati 1625 euro in contanti, oltre a del materiale per il confezionamento della droga. Entrambi gli arrestati sono stati portati presso la casa circondariale di Verona Montorio e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.