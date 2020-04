Il bel gesto di solidarietà dei carabinieri di Grezzana verso una coppia di anziani

Un paio di giorni fa una coppia di anziani di 76 e 75 anni, residente a Quinto di Valpantena, hanno chiesto consiglio ed aiuto ai carabinieri di Grezzana per poter risolvere un piccolo problema, ma che in questo periodo è a suo modo diventato "grande". Secondo quanto riferito dai militari, la coppia, impossibilitata ad uscire anche per le patologie sofferte, dopo aver pagato l'acquisto delle ultime medicine consegnate a domicilio, si era ritrovata senza denaro contante e nell'impossibilità di effettuare gli acquisti per le altre esigenze quotidiane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla luce della situazione, i militari per non lasciare soli gli anziani che necessitavano aiuto, si sono organizzati al fine di poter ritirare del denaro e consentire loro di acquistare gli indispensabili medicinali e i beni di prima necessità. La consegna dei soldi è stata inoltre l'occasione, naturalmente rispettando ogni possibile precauzione sanitaria, per portare anche conforto ed un po' di compagnia alla coppia veronese.