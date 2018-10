Furti, danneggiamenti e violazioni di domicilio, giovane finisce in carcere

Ieri pomeriggio, 12 ottobre, i carabinieri di Cologna Veneta eseguito un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari Raffaele Ferraro del tribunale di Verona. Il destinatario è un cittadino extracomunitario, irregolare in Italia, R.Y., classe '96, senza fissa dimora, nullafacente e con precedenti di polizia. Il ragazzo avrebbe messo in atto nel corso di poco tempo diversi comportamenti antisociali, dimostrati e documentati dai carabinieri. Allontanato da Bolzano nella primavera di quest'anno per una serie di tentati furti, furti consumati e molestie, R.Y. era stato rintracciato in via Cavour a Cologna Veneta.

L'ordinanza del giudice nasce dal deferimento da parte dei carabinieri per una rapina impropria datata 20 luglio 2018. Il ragazzo avrebbe sottratto da un supermercato di Cologna Veneta quattro bottiglie di birra e per scappare con la refurtiva avrebbe anche usato violenza contro il direttore. Oltre a tale misura, i militari gli hanno anche notificato la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Verona per un altro procedimento penale, riguardante una serie di furti, danneggiamenti e violazioni di domicilio.