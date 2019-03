Soccorso fuori da un bar con un grave trauma cranico: sul posto anche i carabinieri

Nella tarda serata di ieri, sabato 3 marzo intorno alle 23, una persona è stata soccorsa dagli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, al di fuori di un bar di Bovolone situato in via Madonna.

Il soggetto rimasto gravemente ferito, aveva infatti riportato un trauma cranico. La dinamica dell'episodio resta al momento ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere gli accertamenti dovuti. La persona ferita è stato poi trasportata a Verona in codice rosso per essere quindi ricoverata in ospedale.