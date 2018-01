Cronaca San Bonifacio / Piazza della Stazione

Non rispetta il divieto di dimora, arrestato dai carabinieri e spedito in carcere a Montorio

L'uomo è un 29enne di nazionalità marocchina, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia veronese che non ha mai rispettato. Rintracciato in un locale nei pressi della stazione ferroviaria di San Bonifacio, è stato poi condotto in prigione