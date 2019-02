Pullman dalla Moldavia fermato con a bordo 1800 pacchetti di sigarette: 2 arresti

Due autisti di nazionalità romena, uno con doppia cittadinanza romena e moldava, sono stati arrestati al casello autostradale di Verona Sud nel corso di un'operazione che ha visto coinvolti i carabinieri e in seconda istanza la guardia di finanza. L'accusa per i due uomini arrestati, C. N. classe '88 e T. M. classe '79, è di contrabbando illegale di sigarette.

I militari nel corso di una serie di controlli dei pullman adibiti al trasporto di persone, hanno notato che uno di questi mezzi aveva un vano nascosto, un doppiofondo appositamente realizzato per il trasporto di merce occultata. Tale spazio è risultato in realtà nell'occasione essere vuoto, ma la cricostanza ha insospettito i carabinieri che hanno così approfondito le verifiche.

Oltre a un ingente quantitativo di materiali e merci varie trasportate sul van, sono quindi comparse delle voluminose buste in plastica con cerniera zip. All'interno di tali contenitori sono poi stati rinvenuti dai carabinieri circa 1800 pacchetti di sigarette per un peso complessivo di circa 40 chili. Va rammentato che trasportare fino a una stecca di sigarette da un altro Stato è legale, se si supera però il peso di 10 chili s'incappa in un reato amministrativo, mentre se si va oltre i 10 chili, come in questo caso, il reato diventa di natura penale.

Oltre a ciò, i carabinieri hanno richiesto l'intervento della guardia di finanza per quanto riguarda gli accertamenti di loro competenza. Il sospetto è infatti che le stecche di sigarette recanti bollo moldavo, possano essere state addirittura acquistate in modo illegale, oltre che illegalmente esportate in Italia per essere vendute a prezzi ribassati sul mercato nero. Entrambi gli arrestati si trovano ora in carcere su ordinanza del gip, in attesa del processo che è stato fissato per il 7 marzo prossimo.