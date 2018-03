Carabinieri in borghese arrestano due spacciatori ai Bastioni di Verona

I carabinieri di Verona hanno tratto in arresto in flagranza di reato due pregiudicati, provenienti uno dal Ghana e l'altro dal Gambia, classe '92 e '94, per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, 24 marzo, i due sono stati oggetto di osservazione e pedinamento da parte dei militari in borghese, che hanno potuto osservare e documentare la cessione di 0.95 grammi di marijuana e 1.66 di hashish a due acquirenti, poi segnalati come assuntori. Gli spacciatori erano serenamente accomodati su una delle panchine dei Bastioni di circonvallazione Oriani. L'attività dei militari si è concentrata prima sugli ignari acquirenti, ed infine su i due venditori.

A seguito della successiva perquisizione personale, sono stati rinvenuti 196 euro, provento dell'attività illecita di spaccio, e 1.92 grammi di marijuana.