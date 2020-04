Carabinieri in aiuto di un'anziana alla ricerca di farmaci a Pasquetta

Durante un servizio di controllo del territorio, effettuato nella giornata di Pasquetta, i carabinieri di Sommacampagna hanno notato una signora 80enne girovagare per il paese, che in questi giorni è praticamente deserto a causa delle limitazioni imposte a tutela della salute pubblica.

L'anziana ha raccontato di avere necessità di alcuni farmaci e di non avere nessuno vicino a cui chiedere di andarli a prendere. Con difficoltà aveva raggiunto a piedi il centro di Sommacampagna, trovando però la farmacia chiusa. Pertanto i militari hanno da subito tranquillizzato la donna e si sono proposti di recuperare per lei le medicine presso la farmacia di turno. I Carabinieri si sono recati presso l'esercizio più vicino ed hanno poi recapitato i farmaci direttamente a casa della signora, permettendole di trascorrere questi giorni senza ulteriori apprensioni.

