Si rifiutano di mostrare il biglietto al capotreno e picchiano un uomo: denunciati

Avrebbero aggredito verbalmente il capotreno e colpito al volto un altro passeggero, per poi scappare senza presentare il biglietto, ma alla fine sono stati rintracciati dai carabinieri dell'Aliquota radiomobile di Villafranca, che li hanno denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in concorso.

Nella serata di mercoledì, i militari sono intervenuti presso lo scalo ferroviario villafranchese in aiuto del capotreno di un convoglio passeggeri che stava transitando nella tratta Mantova-Verona. Due giovani infatti l'avrebbero aggredita verbalmente, rifiutando di fornire il biglietto, ed avrebbero colpito al volto un cittadino residente nel mantovano che era intervenuto in suo soccorso.

Arrivati alla stazione, i due sarebbero quindi fuggiti, ma grazie all'accurata descrizione fornita dal capotreno, gli uomini dell'Arma sono riusciti a trovarli e ad identificarli: si trattava di due uomini d'origine nigeriana, che sono stati denunciati a piede libero, una volta informata l'autorità giudiziaria.

Il passeggero intervenuto, è stato curato presso l'ospedale di Mantova dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per le lesioni subìte al volto.