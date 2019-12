Capotreno chiede il biglietto ma viene aggredito: rintracciati e denunciati tre giovani

Sarebbe stato aggredito e colpito con pugni e calci da tre giovani per averli sorpresi senza biglietto. È quanto sarebbe accaduto a un capotreno nella stazione ferroviaria di Egna, in Alto Adige, qualche giorno fa. I carabinieri riferiscono di essere riusciti a identificare gli aggressori che sarebbero tutti di origine kosovara e residenti a San Michele all'Adige, di età compresa tra i 19 e i 20 anni. L'uomo, secondo quanto riportato anche da TrentoToday, avrebbe semplicemente chiesto ai tre ragazzi di mostrare il titolo di viaggio e, trovandoli sprovvisti, li avrebbe a quel punto fatti scendere dal treno.

I tre giovani, tutti provenienti da Bolzano, avrebbero inizialmente accettato di lasciare il convoglio, ma una volta arrivati a Egna avrebbero aggredito il capotreno prendendolo a pugni e calci, per poi darsi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. Il treno, diretto a Verona, sarebbe a quel punto rimasto fermo per circa un'ora e poi avrebbe ripreso il viaggio. Dopo accertamenti e verifiche, i militari spiegano di essere riusciti ad identificare i tre giovani, grazie anche alle immagini di videosorveglianza ed alcune testimonianze. Gli aggressori sarebbero quindi stati denunciati per "resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio".