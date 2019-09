Caporalato, 49enne veronese patteggia due anni e mezzo di carcere

In quattro hanno patteggiato ed uno è stato assolto. Si chiude così il capitolo giudiziario dell'operazione Agri Jobs, con cui i carabinieri per la tutela del lavoro avevano smantellato una rete di caporali, di cui faceva parte anche un 49enne veronese. Le iniziali dell'imputato scaligero sono G.P. e per la Procura di Firenze era lui il capo dell'organizzazione che reclutava operai, prevalentemente stranieri, per farli lavorare nell'agricoltura o nell'edilizia, con turni di lavoro anche di 11 ore al giorno e con paghe che variavano dai 4 ai 5 euro l'ora.

G.P. ha patteggiato una pena di due anni e sei mesi di reclusione, come scritto su Toscana Media News, e dovrà pagare una multa di 18mila euro. Pene più lievi per gli altri tre accusati, la cui pena è stata sospesa con la condizionale. Assolto, invece, nel processo con rito abbreviato l'uomo che per l'accusa sarebbe stato il contabile dell'organizzazione, il quale però è stato giudicato innocente.