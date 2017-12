Capodanno in piazza Brà: le modifiche alla viabilità previste dal Comune

L'arrivo dell'anno nuovo verrà celebrato in piazza Brà con uno spettacolo pirotecnico ed un concerto, ma per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti della notte di San Silvestro e Capodanno, il Comune di Verona ha disposto alcuni provvedimenti alla viabilità.

Le modifiche previste nell'ordinanza sindacale n.1578 del 13 dicembre 2017 istituiscono il divieto di transito, dalle 19 del 31 dicembre alle ore 2.30 del 1° gennaio in piazza Bra, corso Porta Nuova (tra via dei Mutilati e piazza Bra) e via degli Alpini (tra piazza Bra e via Ponte Cittadella).

Il divieto di sosta con rimozione invece scatterà, dalle 19 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio, in largo Divisione Pasubio, tra il civico 4/A e vicolo Borella, e dalla mezzanotte del 31 dicembre alle ore 24 del 1° gennaio in piazzetta Municipio (ad eccezione dei mezzi della Croce Verde) e interrato Torre Pentagona.

Per quanto riguarda infine il posteggio dei taxi situato in piazza Brà, dalle ore 19 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio, o comunque fino alla fine della manifestazione, verrà spostato in largo Divisione Pasubio, tra il civico 4/A e vicolo Borella.