Sboarina: "Per la I° volta il capodanno di Verona avrà una ribalta nazionale"

“Uno spettacolo di fine anno diverso, all’insegna del divertimento e della buona musica, per una proposta di alta qualità rivolta a tutta la città – ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina –. Inoltre, attraverso la collaborazione con RTL 102.5, che seguirà l’evento, per la prima volta il capodanno di Verona avrà una ribalta nazionale attraverso la diretta radiofonica e televisiva. Una lunga notte di festeggiamenti, da vivere insieme, aspettando il 2018”.

Queste le parole del primo cittadino di Verona alla presentazione dell'evento, che si terrà nel cuore della città la sera del 31 dicembre con un ricco programma appuntamenti. Conferenza alla quale hanno partecipato anche la conduttrice Francesca Cheyenne, l’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando, il direttore artistico dell’evento Alessandro Formenti, il conduttore radiofonico di RTL 102.5 Angelo Baiguini, il Vicepresidente Doc Service Riccardo Tedeschi e il presidente di Agsm Michele Croce, fra gli sponsor dell’evento.

La lunga notte di San Silvestro inizierà alle 20.30, su un grande palco delle dimensioni di 14x12 metri con copertura su torri layer alte 10 metri con 3 maxi-schermi. Scenografia luci e impianto audio di ultima generazione, uno spettacolo pirotecnico musicale d’eccezione con ben 13 scene e 70 effetti. Ospite principale della serata il gruppo veronese dei Soul System, vincitori della scorsa edizione di X-Factor. La band si esibirà per la prima volta in Piazza Bra, con una proposta musicale di R&B, hip hop, funk, soul e pop.

La band sarà preceduta dall’esibizione della cantautrice Veronica Marchi e della band Giudi & Quani.

Alle 24 inizierà lo spettacolo pirotecnico e musicale dall’Arena, preceduto dal conto alla rovescia alla presenza del Sindaco Sboarina. I festeggiamenti riprenderanno poi con il DJ Fabio Romano, dell'emittente radiofonica RTL 102.5, per finire con la crew dei DJ di Saifan Group&Friends.