Oltre 47 milioni di visualizzazioni sui social network per il Capodanno in piazza Brà

La prima volta del Capodanno veronese in onda su una trasmittente nazionale, si è chiusa con una grande visibilità per la città.

Lo spettacolo di fine anno in piazza Brà, mandato in diretta in tutta Italia da Rtl102.5, ha fatto registrare numeri da record sui social. I post con l’hashtag #capodannoRTL1025 hanno raggiunto più di 47 milioni di visualizzazioni: contatti di persone che hanno visto una foto dell’evento o seguito la diretta Facebook e Twitter; circa 3 milioni gli utenti che hanno invece visualizzato più di un post sui social di Rtl 102.5. II post con l'hashtag #WindCapodannoInMusica hanno raggiunto ben 8 milioni di visualizzazioni e circa 2 milioni e mezzo di utenti collegati.