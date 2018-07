Cantieri stradali a Verona: tocca alla Bretella T4-T9 e a lungadige San Giorgio

Sono iniziati mercoledì mattina i lavori di asfaltatura di alcuni tratti della Bretella T4-T9, sia in direzione Stazione che Verona nord, fino a Santa Lucia.

I lavori, che proseguiranno per tre giorni, interesseranno circa 11 mila metri quadrati di superficie, per un importo complessivo di circa 150 mila euro.

L'intervento rientra fra i lavori stradali programmati dall’Amministrazione per la sistemazione dei tratti cittadini più usurati e ammalorati, per la cui riqualificazione sono stato destinati 3 milioni di euro.

"Il tratto Verona nord-tangenziale che collega l'autostrada al centro, viene utilizzato quotidianamente da cittadini pendolari e turisti, ma anche da mezzi pesanti per il trasporto merci – ha detto l'assessore alle Strade Marco Padovani -. L’asfalto si trovava in pessime condizioni, non avrebbe superato le piogge e il gelo dell’inverno. Era davvero fondamentale intervenire”.

Sempre oggi si concluderanno i lavori in via Mameli, mentre giovedì si aprirà il cantiere in via IV Novembre.

Per consentire la sistemazione di un tratto del cavalcavia di via Sommacampagna, limitatamente alla giornata del 19 luglio, sarà ristretta la carreggiata in direzione Verona.

Sempre nella giornata di domani, dalle ore 9 alle 17, sarà vietato il traffico alle autovetture nel tratto di lungadige San Giorgio prospicente l’omonima chiesa. Verrà instituito il divieto di transito nel tratto compreso tra via Breccia san Giorgio e l’intersezione con via Mameli per i veicoli provenienti da Ponte Pietra, con deviazione degli stessi da Breccia San Giorgio in via Ippolito Nievo. Contestualmente sarà istituito il senso unico di marcia per i veicoli provenienti da via Mameli e diretti in Ponte Pietra. I provvedimenti si rendono necessari per consentire ai tecnici di Acque Veronesi i lavori di chiusura definitiva del cantiere che nei mesi scorsi aveva interessato Porta San Giorgio.