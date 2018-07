Cantieri nelle arterie a sud di Porta Nuova: cambia la viabilità della zona

Dal 17 luglio, e per i prossimi tre giorni, le grandi arterie di scorrimento a sud di Porta Nuova saranno interessate da alcuni cantieri stradali.

Si inizierà martedì con la sistemazione di alcuni tratti di via Faccio. Chiusa la corsia che da viale Piave porta a ponte San Francesco, così come quella in direzione opposta che dal ponte permette di arrivare a Porta Nuova senza fare il sottopassaggio. In via dell’Autiere sarà, invece, ristretta la carreggiata per l‘asfaltatura di una delle due corsie dirette al ponte.

I lavori proseguiranno mercoledì, con la chiusura delle due corsie del sottopasso di viale Dal Cero dirette a ponte San Francesco. Giovedì 19 luglio, infine, verrà chiusa la corsia esterna di destra di piazzale Porta Nuova, quella che permette di immettersi direttamente in viale Dal Cero. Verrà ristretta, inoltre, la carreggiata di viale Dal Cero, sempre in direzione Porta Nuova, che costeggia il canale.

Per limitare i disagi alla circolazione, i tratti di via interessati dai cantieri saranno chiusi uno per volta e per il tempo necessario all’asfaltatura.