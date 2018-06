I cani antidroga trovano la cocaina nascosta in casa e il 43enne finisce in manette

Un uomo di 43 anni residente a Castelnuovo del Garda è finito in manette nella mattinata di venerdì, al termine di un'attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti tra i giovani.

A trarlo in arresto sono stati i carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Peschiera del Garda, coadiuvati dal personale dell'unità cinofila di Padova, che hanno trovato circa 25 grammi di cocaina durante la perquisizione dell'abitazione del soggetto. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, il 43enne sarebbe stato colto di sorpresa e non avrebbe fatto in tempo a liberarsi dello stupefacente, nascosto nelle scarpe e in un armadio tra i vestiti e individuato dai cani antidroga: la "coca" sarebbe stata rinvenuta già suddivisa in dosi e in casa è stato trovato anche un bilancino.

L'indagato avrebbe anche cercato di gustificare la presenza della droga, ma questo non è bastato ad evitargli gli arresti domiciliari, in attesa della direttissima che si terrà sabato mattina al tribunale di Verona.