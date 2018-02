Cani da caccia legati a catena: "È vietato". Earth sanziona il trasgressore

È stata una segnalazione a portare il nucleo di vigilanza di guardie giurate volontarie Earth, sezione di Verona, in un appezzamento di terreno a Gazzo Veronese, intorno alle 13 di domenica 4 febbraio, dove erano stati legati a catena oltre 10 cani da caccia.

"La regione Veneto è stata una delle prime regioni a vietare l'utilizzo della catena come ausilio per la detenzione degli animali d'affezione". Ad affermarlo è Mirko Prevedelli, primo dirigente e coordinatore delle guardie Earth di Verona, che poi prosegue citando la legge in vigore: "Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante".

Senza una motivazione certificata dal vetrinario curante dunque, tale metodo di detenzione è vietato e comporta una sanzione amministrativa di 100 euro. "Oggi pomeriggio (domenica, ndr) - continua Prevedelli - la situazione era a dir poco preoccupante, infatti, erano 10 i cani trovati a catena, abbiamo provveduto a sanzionare il trasgressore fornendo inoltre le giuste prescrizioni al fine che i cani vengano immediatamente liberati e i luoghi di detenzione sistemati a dovere. Continueremo l'attività di vigilanza zoofila, ittica e venatoria su tutto il territorio della provincia di Verona".

EARTH Verona invita i cittadini che rilevassero situazioni di maltrattamenti o detenzione a catena di comunicarlo via mail a earthverona@gmail.com

