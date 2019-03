Cane solo in casa tra siringhe e sporcizie, salvato dalle guardie zoofile dell'Oipa

Era rimasto chiuso in un appartamento, senza la possibilità di uscire, bere o mangiare, in pessime condizioni igienico-sanitarie e circondato da sporcizia ed una quantità impressionante di siringhe e farmaci. In queste condizioni è stato ritrovato un cane meticcio di circa cinque anni dal nucleo delle guardie zoofile dell'Oipa di Verona, intervenuto insieme ai carabinieri di Verona - San Massimo, in un'abitazione del capoluogo.

Le guardie zoofile dell'Oipa avevano ricevuto una segnalazione urgente da parte dei militari che avevano arrestato il proprietario del cane ma solo durante il processo erano venuti a conoscenza della presenza dell'animale, rimasto solo per un giorno interno nell'abitazione.

Intervenute prontamente, le guardie zoofile ha trovato l'animale in buona salute. Il cane si trova al sicuro in una struttura convenzionata dove riceverà le dovute cure.