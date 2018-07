Un cane precipita in un pozzo durante la passeggiata: salvato dai pompieri

I vigili del fuoco di Verona sono stati chiamati all'intervento nella mattinata di giovedì nel comune di Roverè Veronese, per salvare la vita ad un cane.

Un Lagotto di 7 anni stava passeggiando con il suo proprietario in località Jegher, quando è precipitato in un pozzo che in passato veniva utilizzato come ghiacciaia.

Intorno alle 12.20 allora i pompieri sono giunti sul posto con 2 automezzi e 7 uomini, iniziando a lavorare e, utizzando tecniche spleleo alpinistiche, calandosi per circa 20 metri. Una volta raggiunto l'animale quindi, lo hanno c e riportato in superficie.

Samba, questo il nome del Lagotto, è stato in seguito riconsegnato al suo padrone.