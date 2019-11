Cane muore in zona Borgo Venezia a causa di un boccone avvelenato

Bocconi avvelenati a Verona, in zona Borgo Venezia. Il problema sembra ripresentarsi sporadicamente da anni e i cittadini chiedono maggiori tutele.

La segnalazione è stata pubblicata sul gruppo Facebook Borgo Venezia Più Sicura da un utente che chiede ha riferito della morte di un cane avvenuta ieri, 11 novembre, proprio a causa di una esca killer. «Forse per chi non possiede cani questo può sembrare un problema poco rilevante - si legge nel post scritto sul social network - ma vi assicuro che l'esperieza di vedersi morire un cane fra le braccia in preda a convulsioni e dolori atroci può essere scioccante».

L'episodio sarebbe avvenuto in via Campagna, anche se la problematica non sembra circoscritta ad un particolare isolato, ma pare tocchi l'intero quartiere.

La richiesta dei cittadini è che almeno si puliscano e si controllino «con frequenza costante e assidua» i marciapiedi, in modo tale che questi bocconi possano essere tolti prima di essere ingeriti dagli animali.