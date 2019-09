Cagnolino intrappolato in una recinzione metallica salvato dai pompieri

Ieri pomeriggio, 20 settembre, verso le 17.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino hanno soccorso un cucciolo di cane che era rimasto intrappolato in una recinzione metallica, in via Case Sparse Peschere, a Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Avvertiti da alcuni passanti, i pompieri hanno tranquillizzato il cagnolino e tagliato con attenzione le sbarre metalliche che lo imprigionavano.

Contento di essere nuovamente libero, il cucciolo si è fatto coccolare un po' e poi è stato rimesso nel recinto dove il resto della sua famiglia lo stava aspettando.



(I vigili del fuoco con il cagnolino salvato)