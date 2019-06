Cade in acqua e non riesce a tornare a riva: i pompieri salvano Alaska

Stava giocando con la sua padrona sulle rive dell'Adige quando, per rincorrere un volatile è caduta in acqua.

Alaska, cucciolo di Golden Retriver, è stato tratto in salvo martedì mattina dai vigili del fuoco di Legnago che, allertati dalla sua padrona, sono intervenuti nel comune della Bassa, lungo le rive del fiume situate dietro l'ospedale.

Erano circa le 10 e il cane caduto in acqua annaspava e non riusciva a raggiungere la riva: l'intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio portando in salvo il cucciolo, per consegnarlo alle cure della sua padrona.