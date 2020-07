Sparito nelle acque del canale Giuliari: ancora senza esito le ricerche

Per il secondo giorno si sono concluse senza esito le ricerche dei vigili del fuoco di Verona, scattate nel primo pomeriggio di lunedì, dell'uomo avvistato mentre si lanciava nel canale Giuliari dal ponte di via dei Lamberti, nel quartiere di Borgo Roma.

A lanciare l'allarme era stato un testimone e i pompieri avevano subito messo in moto la macchina dei soccorsi con sommozzatori e gommone, nella speranza di trovare l'individuo ancora in vita. Mano mano che il tempo passa però le possibilità scendono sempre più. Martedì i pompieri hanno battuto senza esito la zona della griglia di San Giovanni senza esito e mercoledì mattina ripartiranno i lavori dei sommozzatori.

