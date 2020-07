Si lancia dal ponte nel canale Giuliari: scattano le ricerche dei vigili del fuoco

Erano circa le 13.20 di lunedì 6 luglio, quando è giunta una chiamata ai vigili del fuoco di Verona, per avvisarli che una persona si sarebbe lanciata dal ponte su canale Giuliari in via dei Lamberti, nel quartiere di Borgo Roma.

Un testimone avrebbe notato l'individuo intento nel gesto e ora sono scattare le ricerche dei pompieri, giunti con sommozzatori e gommone, per trovarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.