Si fa male alla caviglia lungo un sentiero a Brenzone, portato in ospedale

Attorno alle 17 di oggi, 10 maggio, la centrale operativa del 118 ha allertato il soccorso alpino di Verona per un escursionista che si era fatto male nelle vicinanze di Borgata Campo, a Brenzone sul Garda, in un punto in cui l'ambulanza non era in grado di arrivare. Un soccorritore di Malcesine si è subito portato sul posto, mentre due squadre sono partite da Rivoli e da Verona.

L'escursionista è un brenzonese 66enne, iniziali del nome F.T., che stava scendendo con la compagna lungo il sentiero 34. L'uomo ha messo un piede in fallo, procurandosi la probabile distorsione della caviglia. La compagna ha proseguito da sola, lungo il sentiero, fino alla strada per dare l'allarme e, in seguito, per accompagnare i soccorritori sul luogo dell'incidente.

Una volta stabilizzato, l'infortunato è stato imbarellato e trasportato per una ventina di minuti fino all'ambulanza che lo ha poi portato all'ospedale di Peschiera.