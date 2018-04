Sette giornate, 17 squadre e 100 giocatori per il campionato di s-cianco

Partirà e si concluderà tra le mura scaligere la 16esima edizione del campionato veronese di s-cianco, organizzata dall'Associazione Giochi Antichi sul territorio provinciale. Sette le giornate in calendario, che vedranno sul campo da gioco 17 squadre, per un totale di circa 100 giocatori, tra cui gruppi femminili e una rappresentanza srilankese.

Il primo appuntamento sarà domani, 15 aprile, in piazza XVI Ottobre a Santa Toscana. Seguiranno le partite del 22 aprile in via Campo Sportivo, del 29 aprile a Caselle di Sommacampagna, in piazza Martiri della Libertà, del 6 maggio a Garda, in piazza del Municipio, e a San Giovanni Lupatoto, in località Porto, del 13 maggio a Bosco Chiesanuova, in piazza Marconi, e a Bosco di Zevio, in via Chiesa, del 20 maggio a San Martino Buon Albergo, in piazza del Campagnol. Le finali si terranno domenica 27 maggio, a Verona, in piazzale Castel San Pietro e al Parco delle Colombare.

In collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale, anche quest’anno è stato organizzato un torneo parallelo riservato alle scuole. All'iniziativa, giunta alla nona edizione, hanno già aderito 9 istituti, 6 superiori e 3 medie, che potranno partecipare con più di una squadra. Le finali del torneo scolastico si terranno venerdì 18 maggio al Parco delle Colombare. La squadra vincitrice parteciperà al torneo internazionale di Lippa, all'interno del prossimo Tocatì.