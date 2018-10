Fumo da un bungalow in un camping del Garda: rogo subito domato

Un principio d'incendio è stato domato nella notte tra venerdì e sabato in un campeggio di Salionze, nel comune di Valeggio sul Mincio.

Poco prima delle 2 della notte tra venerdì e sabato, una telefonata ha portato due squadre di pompieri, una da Bardolino e l'altra da Villafranca, in via Torrente Valle, dove è situato il camping Altomincio. Un piccolo rogo, per cause ancora poco chiare, si è sviluppato all'interno di una delle case mobili presenti, provocando una piccola colonna di fumo e svegliando un turista: l'uomo avrebbe riportato una lieve usitone alle mani nel tentativo di spegnerlo ed è stato curato dal personale del 118. A domare definitivamente le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco, che alle 4 sono potuti rientrare dopo aver messo in sicurezza l'area.