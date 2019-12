«Meno botti, più biscotti», campagna di sensibilizzazione a Lavagno per Capodanno

In occasione dei tradizionali festeggiamenti per il Capodanno l'amministrazione comunale di Lavagno invita i cittadini a mantenere «un comportamento rispettoso ed educato verso il paese, in particolare, per quanto riguarda i botti». L'auspicio dell'amministrazione, in riferimento a quest'ultimi nell'approssimarsi di Capodanno, è che «non vengano usati e che i festeggiamenti stessi siano occasione di allegria e non di pericolo».

«Vogliamo che sia una festa per tutti, adulti, bambini ed amici animali. - spiegano in una nota il Sindaco di Lavagno Marco Padovani e gli amministratori del Comune veronese - Un eventuale divieto, oltre che incontrollabile, diventerebbe forma di sfida e sortirebbe l'effetto contrario. Senza contare che emettere un provvedimento che vieti la vendita di una cosa che di fatto è legale (petardi e fuochi d'artificio), come accaduto in altre città, sarebbe per l'Amministrazione limitare la libertà di impresa. Condividiamo, pertanto, il rispetto delle tradizioni di tutti e di tutto quello che esse rappresentano, ma contestualmente capiamo anche la posizione di chi è tanto preoccupato per i traumi che potrebbero subire gli animali».

«Per gli amici a quattro zampe, - si legge sempre nella nota - i botti del 31 sono un nemico dichiarato: cani e gatti perdono il senso del luogo, si impauriscono al punto di fuggire di casa con il rischio di essere investiti e diventare a loro volta pericolo per noi. Ovviamente, botti e petardi sono un possibile rischio anche per le persone, per chi li maneggia (soprattutto bambini e giovani) e per chi è vicino. L’invito è pertanto a prestare la massima attenzione, prudenza e senso di responsabilità, evitando eccessi di ogni genere nell'impiego di materiali e di attrezzature che possano causare pericoli per la salute delle persone e degli animali o causare danni a mezzi o cose».