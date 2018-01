A Villa Bartolomea campagna di Arpav per il monitoraggio qualità dell'aria

Inizia oggi, sabato 13 gennaio, il primo monitoraggio della qualità dell’aria in periodo invernale nel comune di Villa Bartolomea per una durata complessiva di 30 giorni.

Finalità della campagna è la valutazione della qualità dell’aria nel capoluogo del comune, territorio a vocazione prevalentemente agricola compreso all’interno delle Valli Grandi Veronesi.

La centralina, posizionata in via I Maggio, monitorerà parametri quali anidride solforosa (SO 2 ), ossidi di azoto (NOx, NO e NO 2 ), monossido di carbonio (CO), ozono (O 3 ), polveri sottili (PM10), Idrocarburi policiclici aromatici come Benzo(a)pirene, benzene (C6H6) e ammoniaca (NH3).

A conclusione della campagna di monitoraggio i tecnici ARPAV predisporranno una relazione con i dati rilevati e le conclusioni sulla situazione della qualità dell'aria nelle zone oggetto di monitoraggio. Non appena disponibile, la relazione verrà pubblicata sul portale ARPAV nella sezione dedicata del Dipartimento Provinciale di competenza.