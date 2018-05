Campagna contro l'ipertensione: tre giorni in più di misurazioni gratuite

È stata prorogata di tre giorni e durerà quindi nelle farmacie fino a mercoledì 23 maggio (compreso) la campagna di Federfarma nazionale e Verona “Abbasso la pressione!” che gode del patrocinio della SIIA Società Italiana Ipertensione Arteriosa e Fofi Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

I cittadini possono entrare nelle numerose farmacie scaligere di Federfarma aderenti all’iniziativa (70%) riconoscibili dalla locandina e richiedere la misurazione della pressione arteriosa, che viene offerta gratuitamente, nonché l’opportunità di conoscere il proprio rischio-ipertensione grazie alla compilazione di un questionario redatto in forma anonima i cui dati verranno vagliati ed elaborati da un board scientifico per operare strategie sanitarie contro l’ipertensione.

"Approvo la decisione presa a livello nazionale di prorogare la campagna di screening perché ritengo che queste giornate siano fondamentali per divulgare la cultura della prevenzione nell’ambito di una patologia molto pericolosa – spiega Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona -. A partire dalla Giornata mondiale della lotta all’Ipertensione che si è svolta in piazza Bra, a Bussolengo, presso l’Istituto scolastico Agli Angeli di Verona e nelle farmacie di tutta la provincia dove ha preso il via 'Abbasso la pressione!' sono già diverse centinaia i cittadini che hanno approfittato di questa opportunità sanitaria. Invito quindi tutte le fasce di età alla misurazione della pressione arteriosa che deve diventare una sana abitudine salvavita, oltretutto totalmente indolore, per contrastare pericolose malattie cardiovascolari in particolare ictus e infarto».