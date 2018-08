Camion che trasporta bottiglie perde parte del carico: code sull'A4

Disagi nel pomeriggio di lunedì per i guidatori che hanno imboccato l'A4.

Un tir che trasportava bottiglie di vetro infatti, ha perso perso parte del carico provocando code e rallentamenti tra Verona Sud e Sommacampagna, in direzione di Milano, che hanno toccato anche i sei chilometri, con il casello di Verona Sud che è rimasto chiuso per quasi un'ora, mentre altrettanti disagi segnalati in direzione di Venezia: alcune bottiglie infatti avrebbero invaso la carreggiata.

La sede stradale è stata quindi ripulita dagli operatori, con la presenza della Polstrada.

Un'altra delicata situazione è stata segnalata in Tangenziale sud, dove i vigili del fuoco sono stati costretti all'intervento da una lastra di materiale ferroso, finita in mezzo alla strada dopo essere fuoriuscita da un furgone.