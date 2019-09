Camion "truccato" per registrare la sosta mentre viaggia: stangato l'autista

Nel corso del fine settimana appena trascorso sono scattati i controlli della Polizia stradale sulle principali arterie e anche questa volta hanno dato i loro frutti.

Erano circa le 17.10 di sabato quando una pattuglia ha fermato un autoarticolato polacco sulla carreggiata che porta a Venezia dell'A4, tra i comuni di Verona e San Giovanni Lupatoto: questi, ad una prima analisi della scheda digitale, risultava essere a riposo da oltre 20 minuti, nonostante fosse in marcia.

Gli agenti allora hanno approfondito la verifica, constatando la presenza di una chiavetta usb inserita nel quadro strumenti, la quale sarebbe stata azionata da un comando al volante per inibire la registrazione di marcia sul tachigrafo, risultando quindi in sosta.

Tutto questo sarebbe stato poi suffragato da una successiva prova su strada eseguita dai poliziotti. Per l'autista quindi è scattato il ritiro patente e la decurtazione di 10 punti, oltre ad un verbale da 1736 euro e il sequestro della stessa chiavetta usb.